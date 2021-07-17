Сучасні історії Харкова: киноконцертный зал «Украина» готовится к открытию

Руководитель города Игорь Терехов инициировал проект #Сучасні_історії_Харкова, в котором расскажет и покажет все самое интересное о Харькове.
Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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