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17.07.2021  16:09   

#Сучасні історії Харкова: киноконцертный зал «Украина» готовится к открытию

Руководитель города Игорь Терехов инициировал проект #Сучасні_історії_Харкова, в котором расскажет и покажет все самое интересное о Харькове.

 
За 2,5 года полностью заменили кровлю, обновили фасад и выполнили внутренние все работы.
 
ККЗ «Украина» станет одним из самых современных и лучших залов в Украине на 1,7 тыс. посадочных мест, в том числе – для людей с инвалидностью. 
 
В ходе реконструкции в этот архитектурный шедевр вдохнули вторую жизнь, а сам зал оборудовали потрясающей, самой лучшей в нашей стране акустикой.
 
Тэги:  ккз украина, харьков, игорь терехов
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