17.07.2021 16:09

#Сучасні історії Харкова: киноконцертный зал «Украина» готовится к открытию

Руководитель города Игорь Терехов инициировал проект #Сучасні_історії_Харкова, в котором расскажет и покажет все самое интересное о Харькове.

За 2,5 года полностью заменили кровлю, обновили фасад и выполнили внутренние все работы.

ККЗ «Украина» станет одним из самых современных и лучших залов в Украине на 1,7 тыс. посадочных мест, в том числе – для людей с инвалидностью.

В ходе реконструкции в этот архитектурный шедевр вдохнули вторую жизнь, а сам зал оборудовали потрясающей, самой лучшей в нашей стране акустикой.