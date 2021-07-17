Главная Фото Общество Как в парке Горького отмечают Экватор лета
17.07.2021  17:07   

Как в парке Горького отмечают Экватор лета

В субботу, 17 июля, в парке Горького отмечают Экватор лета.

Экватор лета в парке Горького
Фото: Василий Голосный

Го главной аллее парке ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих, сообщил корреспондент РЕДПОСТ.

В 16.00 На Центральной площади парка Горького прошла пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены.

А в 18.00 гостей парка ждет масштабная водная битва. Все желающие разделятся на две команды, приготовят брызгалки, водяные бомбочки, водяные пистолеты и помпы. И по команде ведущих начнется забава. На площади будут расставлены резервуары с водой, работать поливочные шланги. Никто не уйдет сухим – такой девиз праздника «Экватор лета».

На главной сцене проходит музыкальный марафон. Для участников праздника сыграли и будут играть DJ Andrew, DJ Coolegio, DJ Mikie Mac.

Подробнее о программе праздника а также, что ждет госте парка завтра, 18 июля, читайте здесь.

Фотогалерея

Тэги:  парк горького, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Общество Никто не уйдет сухим: в парке Горького отметят Экватор лета 12.07 Общество Петанк и гигантские световые фигуры: в парке Горького отметят День Франции: программа 11.07 Общество Как в Харькове празднуют Ивана Купала (фотоотчет)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 