17.07.2021 17:07

Как в парке Горького отмечают Экватор лета

В субботу, 17 июля, в парке Горького отмечают Экватор лета.



Фото: Василий Голосный

Го главной аллее парке ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих, сообщил корреспондент РЕДПОСТ.

В 16.00 На Центральной площади парка Горького прошла пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены.

А в 18.00 гостей парка ждет масштабная водная битва. Все желающие разделятся на две команды, приготовят брызгалки, водяные бомбочки, водяные пистолеты и помпы. И по команде ведущих начнется забава. На площади будут расставлены резервуары с водой, работать поливочные шланги. Никто не уйдет сухим – такой девиз праздника «Экватор лета».



На главной сцене проходит музыкальный марафон. Для участников праздника сыграли и будут играть DJ Andrew, DJ Coolegio, DJ Mikie Mac.

Подробнее о программе праздника а также, что ждет госте парка завтра, 18 июля, читайте здесь.

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