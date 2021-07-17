Как в парке Горького отмечают Экватор лета

В субботу, 17 июля, в парке Горького отмечают Экватор лета.
Фото: Василий Голосный
Го главной аллее парке ездила поливальная машина, которая обливала всех желающих, сообщил корреспондент РЕДПОСТ.
В 16.00 На Центральной площади парка Горького прошла пенная вечеринка. На участников праздника обрушилась почти тонна пены.
А в 18.00 гостей парка ждет масштабная водная битва. Все желающие разделятся на две команды, приготовят брызгалки, водяные бомбочки, водяные пистолеты и помпы. И по команде ведущих начнется забава. На площади будут расставлены резервуары с водой, работать поливочные шланги. Никто не уйдет сухим – такой девиз праздника «Экватор лета».
На главной сцене проходит музыкальный марафон. Для участников праздника сыграли и будут играть DJ Andrew, DJ Coolegio, DJ Mikie Mac.
Подробнее о программе праздника а также, что ждет госте парка завтра, 18 июля, читайте здесь.
Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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