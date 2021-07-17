Принял на грудь и пошел нырять: на харьковском пляже выловили труп

Трагедия произошла на салтовском Острове.
Утром 17 июля водолазы достали труп мужчины, утонувшего в Журавлевском водохранилище, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, это произошло на плаже Акважур.
Трагедия произошла всера вечером. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил понырять на Журавлевке и утонул.
Тело погибшего на поверхность подняли на следующий день.
Напомним, утром 17 июня из реки в центре Харькова сотрудники ГСЧС достали труп 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.
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