17.07.2021 17:54

Принял на грудь и пошел нырять: на харьковском пляже выловили труп

Трагедия произошла на салтовском Острове.

Утром 17 июля водолазы достали труп мужчины, утонувшего в Журавлевском водохранилище, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, это произошло на плаже Акважур.

Трагедия произошла всера вечером. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил понырять на Журавлевке и утонул.

Тело погибшего на поверхность подняли на следующий день.

Напомним, утром 17 июня из реки в центре Харькова сотрудники ГСЧС достали труп 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.







