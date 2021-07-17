17.07.2021 18:42

На новой детской площадке Северной Салтовки сломали аттракционы и обгадили дорожки (фото)

Администрация района подала заявление в полицию.

За несколько дней после открытия вандалы вовсю похозяйничали на новой детской площадке на Северной Салтовке, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Напомним, мини-парк во дворе по улице Гвардейцев Широнинцев, 123 был открыт во вторник. Для детей там установили всевозможные современные качели, карусели и игровые комплексы.

Однако данную локацию отдыха облюбовали не только дети, но и любители ночных посиделок. В результате такая картина - сломан балансир, повреждены канаты, оторвали цепь на игровом комплексе. Пьяные посиделки продолжаются до двух часов ночи, жалуются местные жители. Помимо этого, любители алкоголя устроили туалет недалеко от самого игрового мини-парка, под окнами ближайшего дома.

Администрация Киевского района написала соответствующие заявления в полицию и ждёт реакции от правоохранителей. В свою очередь, они обращаются к харьковчанам, чтобы те тоже следили за игровыми формами, а в случае вандализма сразу же обращались в правоохранительные органы.

Ранее РЕДПОСТ писал, на открытии урбан-парке на Салтовке сломали качель для детей с особыми потребностями. Специалисты решают – ремонтировать аттракцион или заменить.

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