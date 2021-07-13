В Харькове появился новый мини-парк

В Харькове на Северной Салтовке открыли новую детскую площадку и провели комплексное благоустройство.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, во дворе по улице Гвардейцев Широнинцев, 123-125 уже функционирует свой мини-парк с несколькими зонами. Тут есть локация для скалолазания, поля для баскетбола, стрит-бола, футбола и волейбола, игровые элементы: горки, качели, а также тренажёры.
Больше того на придомовой территории провели комплексное благоустройство - в близлежащих домах отремонтировали отмостки, обновлено дорожное покрытие и высажены декоративные цветы.
Работы провести просили сами жители ещё весной на встрече с и.о. мэра Игорем Тереховым. И вот буквально за пару месяцев на месте старой и обветшалой площадки появилась новая и многофункциональная.
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
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