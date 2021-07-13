Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 14 июля

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Знойная и засушливая погода сохраняется – антициклон Cornelieke не спешит покидать Харьков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+28°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Космическая погода будет сопровождаться незначительными возмущениями магнитосферы, однако магнитных бурь синоптики не обещают. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию в первой половине суток.
Народные приметы. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.
На деревьях уже желтые листья – к ранней осени.
На вечернем небе серп луны хоть немного красный – к ветрам, а если у него края затупленные – к ливням.
Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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