14.07.2021 07:01

Летние Кузьминки: что можно и чего категорически нельзя делать 14 июля

Летние Кузьминки – традиционно женский праздник: в старину в этот день женщины устраивали посиделки, совместные застолья и гулянья.

Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников – братьев Космы и Дамиана.



На Кузьминки собирали малину, крыжовник (который добавляли в обеденные блюда, например, к жаренным цыплятам), продолжали сенокос и заготовку сена.



Кузьминки называют еще «женские братчины». Проведя день в хлопотах по дому и огороду, вечером женщины собираются на посиделки. По традиции они готовят сборную кашу, для которой каждая приносит то, что может. Разнообразить стол разрешается только овощами или фруктами, но не животной пищей. Не обходится застолье без пива или домашней наливки. Еды принято готовить много, чтобы хватило на угощение соседям и нищим. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

На Кузьминки летние до захода солнца люди просят прощения друг у друга. При этом неважно, чувствует человек в чем-то вину или нет. Главное – искренность.



По народным поверьям, 14 июля нельзя:

рисковать;

женщинам – заниматься тяжелой работой: а то вся жизнь тяжелой будет.



Также в этот день...



В 1099 году крестоносцы во главе с Готфридом Бульонским начали штурм Иерусалима, который пал на следующий день.



1789 – восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции и отмечается как национальный праздник Франции. Правда, большинство ликующего народа сегодня уже не относится к этому празднику как революционному. Людям уже не важно, что и как произошло 200 с лишним лет назад. Празднуется нечто великое для каждого француза, светлое, радостное и патриотическое.



1793 – родился Джордж Грин, английский математик и физик-самоучка, первым ознакомивший британских ученых с успехами в математическом анализе, достигнутыми их «континентальными» коллегами, автор фундаментальных работ по математической физике, создатель ряда математических «инструментов», без которых совершенно немыслима современная теоретическая физика, основатель кембриджской школы математической физики.



1795 – площадь имени Французской Революции, где недавно стояла гильотина, лишившая жизни Робеспьера и 22 его сторонников, получила новое имя – площадь Согласия. Произошло это в шестую годовщину взятия Бастилии. Вообще, площадь была архитектурно оформлена в 1763 году и получила при рождении имя Людовика XV (Louis XV), тогда же там поставили его конную статую. Король, говоривший, что «после нас – хоть потоп», продержался на каменном постаменте 26 лет.



1867 – в карьере Рэдхилла, что в графстве Сюррей (Великобритания), Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.



1891 – родился Александр Волков, русский писатель, драматург, переводчик, подаривший нам замечательную кавер-версию американской сказки «Волшебник страны Оз» – «Волшебник изумрудного города».



1894 – во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).



1903 – родился Ирвинг Стоун, американский писатель, известный биографическими романами о жизни Винсента Ван Гога, Джека Лондона, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дарвина и других.



1910 – родился Уильям Ханна, американский мультипликатор, вместе с Джозефом Барберой создавший Тома и Джерри.



1914 – родился Джо Шустер, канадский художник, нарисовавший Супермена.



1916 – Тристан Тцара опубликовал в Цюрихе манифест дадаистов. Дадаизм, сформировавшийся в среде анархической интеллигенции Швейцарии как протест против 1-й Мировой войны, был своеобразным художественным иррациональным хулиганством и выражался в бессмысленных сочетаниях слов и звуков, в каракулях, настенных надписях, псевдочертежах, наборе случайных предметов.



1917 – временное правительство опубликовало декларацию о национальной автономии Украины.



1918 – родился Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер.



1933 – вышел первый мультфильм Макса Флейшера про матроса Попая – «Popeye The Sailor».



1946 – вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Эта книга стала настольной уже для четвертого поколения родителей. Говорят, что большим тиражом в мире издавалась лишь Библия.



1952 – американская компания «Дженерал моторз» объявила, что она первой в мире начинает устанавливать в машинах кондиционеры.



1953 – родился Дидье Маруани (Экама), французский музыкант, композитор.



1955 – в Анахайме, штат Калифорния, к югу от Лос-Анджелеса, американский «король мультипликации» и удачливый кинобизнесмен Уолт Дисней провел транслировавшуюся по телевидению пышную церемонию открытия «Диснейленда», грандиозного тематического увеселительного парка для детей (и их родителей), воплощающего в жизнь волшебную страну симпатичных героев его знаменитых мультфильмов. К 1985 году в «Диснейленде» побывали 250 миллионов посетителей. В 1971 году второй американский «Диснейленд» появился во Флориде, в 1983-м – подобный парк открылся под Токио, в 1992-м – под Парижем.



1966 – родился Мэттью Фокс, американский актер («Lost»).



1967 – подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.



1988 – родился Конор МакГрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC.



2002 – в Украине образована первая епархия римско-католической церкви.



2015 – первая американская автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» пролетела около Плутона, минимальное расстояние составило 13691 км от его центра.



Именины отмечают: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никодим, Никон, Павел, Петр, Тихон.