17.07.2021 19:56

В выходные в саду Шевченко кипит работа (видео)

Коммунальщики продолжают благоустраивать центральный парк Харькова и в будни, и в выходные.

В саду Шевченко работы по благоустройству не прекращаются ни на день. Не стала исключением и нынешняя суббота, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Фитнес по-Харьковски в саду Шевченко – так Ирина работает в саду Шевченко каждый день с 7 до 16. Её задача – вырывать сорняки и убирать упавшие листья, следить за красотой газонов.



Ирина считает, это её личный вид фитнеса, ведь заниматься приседаниями в 61 год, говорит она, не каждый может. Да и наводить красоту в городе, убирая каждую травинку и каждый листочек вручную, приносит ей удовольствие. Свою работу называет классной.







В саду Шевченко красят спортивные площадки рядом с Уникортом. Теперь заниматься спортом в центре станет ещё эстетичнее.







Новомодные подъёмники в саду Шевченко отлаживают освещение. Ребята говорят, машина функциональная и предназначена для различных высотных работ в городе. Её преимущество – небольшой размер и возможность пройти по тротуарам, на что не способен кран.

Ранее в саду Шевченко возле Аллеи звезд, коммунальщики установили арку-душ, где каждый желающий может освежиться в жаркую погоду.