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17.07.2021  19:56   

В выходные в саду Шевченко кипит работа (видео)

Коммунальщики продолжают благоустраивать центральный парк Харькова и в будни, и в выходные.

подъёмники в саду Шевченко отлаживают освещение

В саду Шевченко работы по благоустройству не прекращаются ни на день. Не стала исключением и нынешняя суббота, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Фитнес по-Харьковски в саду Шевченко – так Ирина работает в саду Шевченко каждый день с 7 до 16. Её задача – вырывать сорняки и убирать упавшие листья, следить за красотой газонов.

Ирина считает, это её личный вид фитнеса, ведь заниматься приседаниями в 61 год, говорит она, не каждый может. Да и наводить красоту в городе, убирая каждую травинку и каждый листочек вручную, приносит ей удовольствие. Свою работу называет классной.



В саду Шевченко красят спортивные площадки рядом с Уникортом. Теперь заниматься спортом в центре станет ещё эстетичнее.




Новомодные подъёмники в саду Шевченко отлаживают освещение. Ребята говорят, машина функциональная и предназначена для различных высотных работ в городе. Её преимущество – небольшой размер и возможность пройти по тротуарам, на что не способен кран.

Ранее в саду Шевченко возле Аллеи звезд, коммунальщики установили арку-душ, где каждый желающий может освежиться в жаркую погоду.

Тэги:  сад шевченко, харьков
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