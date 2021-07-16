16.07.2021 09:33 Рита Парфенова

Никто не уйдет сухим: в парке Горького отметят Экватор лета

Главная водяная битва года пройдет в субботу, 17 июля.



// РЕДПОСТ

В субботу, 17 июня, на празднике Экватор лета весь день на Центральной площади парка Горького будут проходить водяные конкурсы, пенная вечеринка, масштабная водная битва, сообщили РЕДПОСТ организаторы праздника.

Праздник начнется в 12.00 спектаклем «Русалочка». А с 13.00 начнется развлекательная программа с водяными конкурсами. Как собрать главное «оружие» праздника – брызгалку – можно узнать на мастер-классе, который весь день будет проходить под башнями Развлекательного центра.

В 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00 по Главной аллее проедет поливочная машина. Она станет обливать всех, кто попадется на ее пути. Автомобиль будет направляться в Центральной площади и будет кружить там, пока не опустошит всю цистерну. Тем, кто хочет остаться сухим, организаторы советуют отойти на боковыен аллеи парка.



Во время Экватора лета традиционно проходит масштабная водяной битва. В 18.00 все желающие разделятся на две команды, приготовят брызгалки, водяные бомбочки, водяные пистолеты и помпы. И по команде ведущих начнется забава. Площадью будут расставлены резервуары с водой, работать поливочные шланги. Никто не пойдет сухим!

Весь день на главной сцене будет проходить музыкальный марафон. Для участников праздника будут играть DJ Andrew, DJ Coolegio, DJ Mikie Mac. В 15.00 к воде присоединится пена. Во время вечеринки на головы танцующих выльется без малого тонна пены.

Программа праздника

16 июля, пятница

Главная сцена

18.00–18.30 Мини-диско «Little party»

19.00–20.00 Концерт группы «Jazz time»

20.00–22.00 Раздается музыка



Ретро-парк

18.00–21.30 Вечер танго





17 июля, суббота

Экватор лета

Главная сцена

12.00–14.00 Большая конкурсная спектакль «Русалочка»

13.00–14.00 Конкурс «Экватор лета»

14.00–15.00 Играет DJ Andrew

15.00–16.00 Конкурс «Экватор лета»

16.00–17.00 Пенная вечеринка. Играет DJ Coolegio

17.00–18.00 Конкурс «Экватор лета»

18.00–18.30 Водяная битва

18.00–19.00 Играет DJ Mikie Mac

19.00–20.00 Конкурс «Экватор лета»

20.00–22.00 Играет DJ Coolegio



Средневековая площадь

13.00–18.00 Водяные аттракционы

14.00–18.00 МК по изготовлению брызгалок



Главная аллея

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Проезд поливочной машины



Озеро

19.00–20.00 Соло на кларнете



Детский парк

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату



Французский парк

18.00–19.00 Концерт Фортепиано



Дикий Запад

18.00–21.30 Salsa openair



Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

15.00–18.00 Мастер-классз куклы-мотанки



Ретро-парк

16.00–20.00 Раздается музыка

17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»





18 июля, воскресенье

Главная сцена

12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Забытые игрушки»

13.00–14.00 Иллюзионное шоу

14.00–15.30 Детский кавер группа «деды в кедах»

17.00–18.00 Лаборатория профессора Траута

18.00–19.00 Конкурс «Жара»

19.00–20.00 Концерт группы «Yuva»

20.00–22.00 Молодежная дискотека



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»



Озеро

19.00–20.00 Соло на Фотепиано



Французский парк

18.00–19.00 Звучит саксофон

20.00–21.00 Вокальная лобби программа



Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

15.00–18.00 Мастер-класс по куклы-мотанки

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Ретро-парк

16.00–20.00 Раздается музыка

17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

