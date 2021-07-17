17.07.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 июля

Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!





Овен (21 марта – 20 апреля)

Залог успеха Овна в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Овен не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Овен может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Овен может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День Тельца обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Тельца переменами к лучшему в его жизни.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Близнецам не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.



Рак (22 июня – 23 июля)

Лучше всего Раку будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Рак способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Раку лучше держаться в стороне – его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Рак вряд ли сумеет за ней успеть.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льва ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Лев имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Большую часть времени Деве придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ей необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе она рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Дева проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Весов людьми достаточно остро. Сами же Весы могут даже не подозревать о том, что их резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, они вряд ли поверят, если кто-либо скажет им об этом! Однако факт остается фактом: Весам надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на их взаимоотношениях.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Скорпион может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Скорпион-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Скорпион-подчиненный успеет переделать массу дел!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Стрельцу стоит собраться с духом и рискнуть. Этот день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Залогом успеха Козерога в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Козерогу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Козерога в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День для Водолея будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Водолей почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Водолей будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Рыбах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Рыб не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Рыбам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.