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17.07.2021  09:45   

Площадь Архитекторов. Гордость Харькова

Площадь Архитекторов – памятник влюбленным, фонтан и 7 чудес Харькова.

Памятник влюбленным — представляет собой арку, образованную летящими, хрупкими фигурами юноши и девушки, слившимися в поцелуе.. Автор идеи — Дмитрий Иванченко, студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
 
Памятник был открыт 1 сентября 2002 года.
 
Рядом с памятником, семь стеклянных саркофагов с архитектурными символами Харькова.
 
7 чудес Харькова: памятник Шевченко, фонтан «Зеркальная струя», Покровский, Успенский  и Благовещенский соборы, Госпром и Дом со шпилем.
Тэги:  харьков, площадь архитекторов, гордость харькова
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