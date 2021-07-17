17.07.2021 10:16 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 17 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 17 июля.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 17 июля.



Московский район:

ул. Брюсова (ч/с), ул. Сомовская (ч/с), ул. Сергеевская (ч/с), ул. Новонабережная (ч/с), ул. Франковская, 10, ул. Спартака, 8/2, ул. Примеровская, 4 до 12:00 17 июля., пр. Московский, 89 (спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк), 40-б (п. №6, стояк) до 17:00 17 июля., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 17 июля.



Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское), 83-б (п. №2-3), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №1-5, подъезд) до 20:00 17 июля.



Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 6, 10 14/1, пр. Московский, 46, 52, пр. Московский, 34, 36, 40/42, 44, 54, 54-а, 54/56, 64-а, 68, 72, 76, 90 до 12:00 17 июля., ул. Кооперативная, 26 до 20:00 17 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68 а-г, 72-а, 74, 74-а, пр. Победы, 72-в-г до 20:00 17 июля., пр. Победы, 76, пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), ул. Данилевского, 27 (п. №1-2, стояк), пр. Победы, 71 (п. №6), 78-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4) до 20:00 18 июля.

Напомним, 16 июля в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.