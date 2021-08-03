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03.08.2021  17:12   

Заканчиваются работы на новом Зоологическом пешеходном мосту (фото)

В самом сердце Харькова продолжают реконструировать мост, который планируют открыть ко Дню города.

Зоологический мост готовят к открытию. Новости Харькова
 
Сейчас подрядчики занимаются подпорными стенами и основанием переправы через Клочковский спуск. Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, покрытие будет замощено гранитной плиткой. 
 
Зоологический мост готовят к открытию. Новости Харькова
 
"На данном этапе начинаем работы по укладке бетонного слоя. На днях мы планируем проводить работы, связанные с обустройством ламелей, которые будут проходить по мосту. В ближайшее время ожидается сдача данного объекта", - сообщили в Департаменте жилищного хозяйства. 
 
Зоологический мост готовят к открытию. Новости Харькова
 
Новый Зоологический мост, который харьковчане привыкли называть "Мостом Влюбленных",  будет намного больше и шире предыдущего. Более того, его внешний вид существенно изменился - теперь он выглядит в  виде арки через Клочковский спуск. В ночное время мост, соединяющий проспект Независимости с зоопарком, будет сиять яркими красками, благодаря светодиодной подсветке. 
 
Зоологический мост готовят к открытию. Новости Харькова
 
"По своим техническим возможностям, которые есть на сегодняшний день у данного моста, он приобрел больше мощности, он стал более грузоподъемным и более эффективным", - подчеркнули специалисты. 
 
Зоологический мост готовят к открытию. Новости Харькова
 
Испытать на прочность харьковчане новый пешеходный мост смогут уже в августе.
 
Напомним, на новом мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию. Работы по установке нового моста планируют закончить ко Дню города, одновременно с окончанием реконструкции зоопарка.
 
Справка. Зоологический мост, до 2012 мост Пассионарии, с конца 2000-х неофициальное название также "мост влюблённых" — пешеходный мост через Клочковский спуск в центре Харькова. Расположен в самом начале проспекта Независимости. Соединяет две части Нагорного района: район университета и зоопарка с Загоспромьем
 
Тэги:  зоологический мост, харьков
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