03.08.2021 17:12

Заканчиваются работы на новом Зоологическом пешеходном мосту (фото)

В самом сердце Харькова продолжают реконструировать мост, который планируют открыть ко Дню города.

Сейчас подрядчики занимаются подпорными стенами и основанием переправы через Клочковский спуск. Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , покрытие будет замощено гранитной плиткой.

"На данном этапе начинаем работы по укладке бетонного слоя. На днях мы планируем проводить работы, связанные с обустройством ламелей, которые будут проходить по мосту. В ближайшее время ожидается сдача данного объекта", - сообщили в Департаменте жилищного хозяйства.

Новый Зоологический мост, который харьковчане привыкли называть "Мостом Влюбленных", будет намного больше и шире предыдущего. Более того, его внешний вид существенно изменился - теперь он выглядит в виде арки через Клочковский спуск. В ночное время мост, соединяющий проспект Независимости с зоопарком, будет сиять яркими красками, благодаря светодиодной подсветке.

"По своим техническим возможностям, которые есть на сегодняшний день у данного моста, он приобрел больше мощности, он стал более грузоподъемным и более эффективным", - подчеркнули специалисты.

Испытать на прочность харьковчане новый пешеходный мост смогут уже в августе.

Напомним, на новом мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию. Работы по установке нового моста планируют закончить ко Дню города, одновременно с окончанием реконструкции зоопарка.

Справка. Зоологический мост, до 2012 мост Пассионарии, с конца 2000-х неофициальное название также "мост влюблённых" — пешеходный мост через Клочковский спуск в центре Харькова. Расположен в самом начале проспекта Независимости. Соединяет две части Нагорного района: район университета и зоопарка с Загоспромьем