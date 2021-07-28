28.07.2021 13:07

Зачем псевдонационалисты вышли к ХОГА под флагами народа Российской Федерации?

28 июля "псевдопатриоты" вышли к зданию Харьковской облгосадминистрации под флагом одного из этносов народа Мордовы, проживающих на территории Российской Федерации.

Организаторы митинга пришли с бело-красно-черным флагом одной из российских народностей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Kharkiv Today. Даже название города Рязань пошла от искаженного эрзянского слова "эриця", означающего "житель".

Откуда эта народность взялась под стенами обладминистрации, неясно: никто из присутствующих на сборах "коренных жителей" не смог ответить на вопрос о происхождении флага. Около 150 человек организованно пришли и приехали двумя автобусами на площадь Свободы.

Вот так выглядит флаг тех самых эрзян, которые пришли митинговать.

Флаг российской народности. Фото: Википедия.

Раннее сообщалось, что под стены ХОГА собираются вывести проплаченный митинг, организованный заинтересованными в увольнении главы Айны Тимчук. Атака на нее началась в полдень 26 июля, когда вышло "расследование" харьковских "кнопок" о бизнесе бывшего мужа Андрея Тимчука. Позже на его разгон в социальных сетях было потрачено, по разным данным, от 20 000 до 50 000 долларов. На своей странице в Фейсбук Тимчук пообещал подать в суд на "информационных террористов".

Фото: соцсети

Журналисты "Суспільного" также обратились к митингующим с вопросом о том, чего они требуют. Однако те так и не смогли сформулировать, почему пришли.