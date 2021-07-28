28.07.2021 12:50

На площади Свободы в Харькове всем желающим делают тестирование на гепатит С

На площади Свободы проходит акция посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитами.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события.

Возле сухого фонтана работает мобильная амбулатория, в которой любой желающий может сделать экспресс-тест на наличие в крови вируса гепатита С. Волонтеры, в свою очередь, рассказывают харьковчанам об опасном вирусном заболевании харьковчанам.

Гепатит еще называют «ласковым убийцей», ведь 95% украинцев не знают о своём диагнозе, так как эта болезнь никак не проявляется. Поэтому волонтёры вместе с медиками проводят бесплатное экспресс тестирование на гепатит С для всех желающих.

По словам медиков, гепатит излечим, курс лечения занимает примерно 3 месяца.

Справка: ежегодно 28 июля проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. В этот день мировое сообщество объединяется с политиками, специалистами здравоохранения и широкой общественностью, чтобы донести до сотен миллионов людей жизненно важную информацию о глобальном бремени вирусных гепатитов, призвать к незамедлительным действиям для предупреждения случаев инфицирования и смерти от гепатита, а также ускорения прогресса на пути к достижению цели по искоренению этого заболевания.

Ранее РЕДПОСТ писал, в каких водоемах Харьковщины нашли вирус гепатита А и ротавирус.