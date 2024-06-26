26.06.2024 16:03

У Харкові провели акцію протидії наркоепідемії (фото)

В Індустріальному районі Харкова пройшла акція до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом.



Фото: РЕДПОСТ

"В умовах військових дій, коли на окупованих територіях наркозалежні не мають доступу до лікування, а все населення разом потерпає від стресу, зростає попит на вуличні наркотики. Збільшується кількість залежних людей, а разом з цим хворих на такі соціально-значущі хвороби, як ВІЛ, гепатити, туберкульоз тощо.

Крім цього, під час війни, в рази збільшується кількість людей, які переміщуються регіонами, серед них й наркозалежні, в тому числі ті, хто вперше спробував наркотики на тлі стресу.

На жаль, не всі вони знають куди звернутись за допомогою. Всі ці люди є потенційною ціллю наркодилерів.

Тому медики й соцпрацівники у Харкові, місті через яке проходять тисячі вимушених переселенців, проводять щоденну роботу на вулицях та в медичних центрах, щоб протидіяти розповсюдженню вуличних наркотиків" - йдеться у прес-релізі організаторів акції.

Під час акції проводилося безкоштовне анонімне тестування охочих на ВІЛ/СНІД у мобільній лабораторії, роздача інформаційних матеріалів, спілкування з перехожими щодо питань боротьби з незаконним обігом наркотиків під час війни та профілактики хвороб, повідомляє РЕДПОСТ

Акція організована БО ХБФ «Парус», ТОВ «ХМЦ «Альтернатива» за участі представника офісу омбудсмена в Харківській області.



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