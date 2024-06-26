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26.06.2024  16:05   

Ворог завдав ударів по Дергачах (оновлено)

26 червня окупанти обстріляли населений пункт у Харківській області.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
Під удар потрапив житловий сектор. На даний момент внаслідок ударів є 5 постраждалих - літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26 червня близько 2:10 зс рф завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району.
 
Стало відомо про 9 постраждалих
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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