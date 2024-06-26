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26.06.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

Схвально коментував обстріли міста: харків'янину повідомили про підозру у скоєнні злочину

Зловмисник транслював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, які начебто знищили Маріуполь та вбивали мирне населення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
37-річний мешканець Шевченківського району, використовуючи власний мобільний телефон, в телеграм-каналах схвально коментував обстріли міста, поширював та вказував місця влучання російських снарядів по житлових масивах Харкова.
 
 
26 червня дізнавачі ХРУП № 3 під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перед судом постане мешканка Куп’янська, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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