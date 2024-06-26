Схвально коментував обстріли міста: харків'янину повідомили про підозру у скоєнні злочину

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Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.