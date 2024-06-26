26.06.2024 13:24 Рита Парфенова

Працювала на ворога у Куп'янську, потім втекла до Харкова: справу колаборантки передали до суду

У Харкові перед судом постане мешканка Куп’янська, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що під час окупації міста російськими збройними силами, 39-річна жінка добровільно працевлаштувалася до окупаційного пенсійного фонду, де обіймала посаду "головного спеціаліста з діловодства відділу юридично-правової та організаційно-інформаційної роботи". Вона складала документи так званого "Управління Пенсійного фонду Харківської області" та брала участь у формуванні списків пенсіонерів для отримання матеріальної допомоги від рф.

Після деокупації міста, щоб уникнути відповідальності, жінка переїхала до Харкова, намагаючись приховати свої дії. Проте завдяки злагодженим діям правоохоронців її було викрито.

Судовий процес відбудеться у Червонозаводському районному суді м. Харкова, куди Куп’янська окружна прокуратура Харківської направила обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини поліція викрила 36 та 44-річну жінку, які працювали на заграбників: