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26.06.2024  13:50   

В Основ’янському районі Харкова відновлять дві багатоповерхівки

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 26 червня, затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, передає РЕДПОСТ .

 
Згідно з рішенням, до переліку увійшли два багатоповерхові будинки на пр. Гагаріна, 19 та 21, які внаслідок обстрілів отримали значні руйнації. Зокрема, були зафіксовані пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому будинки потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо.
 
Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.
 
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Тэги:  жкг, харків
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