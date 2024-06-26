В Основ’янському районі Харкова відновлять дві багатоповерхівки

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 26 червня, затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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