26.06.2024 13:55 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ворог провів три атаки та 11 авіаскидів

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.



Фото ілюсративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 26 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Сьогодні ворог тричі атакував в районі Вовчанська, але всі ворожі штурми були відбиті підрозділами Сил оборони.

Окупаційна авіація з боку бєлгорода (рф) завдала ударів одинадцятьма керованими авіабомбами (КАБами) по позиціях наших військ біля Липців.

Куп’янський напрямок

Наразі тривають бої поблизу Синьківки. Наші захисники також відбили ще дві атаки російських військ неподалік Стельмахівки і Берестового.

Авіація російських окупаційних військ завдала ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по районах Табаївки і Борової.

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