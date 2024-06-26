На Харківському напрямку ворог провів три атаки та 11 авіаскидів

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.
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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 26 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
Сьогодні ворог тричі атакував в районі Вовчанська, але всі ворожі штурми були відбиті підрозділами Сил оборони.
Окупаційна авіація з боку бєлгорода (рф) завдала ударів одинадцятьма керованими авіабомбами (КАБами) по позиціях наших військ біля Липців.
Наразі тривають бої поблизу Синьківки. Наші захисники також відбили ще дві атаки російських військ неподалік Стельмахівки і Берестового.
Авіація російських окупаційних військ завдала ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по районах Табаївки і Борової.
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Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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