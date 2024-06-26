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26.06.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

Яку погоду слід очікувати українцям у липні

Синоптики розповіли про температуру повітря та опади, які прогнозують у липні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1.5-2.0° вище за норму. 
 
Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми.
 
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Тэги:  погода
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