26.06.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

Яку погоду слід очікувати українцям у липні

Синоптики розповіли про температуру повітря та опади, які прогнозують у липні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1.5-2.0° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми.

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