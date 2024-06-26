Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 25 червня 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
влажность:
давление:
ветер: