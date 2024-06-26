Вночі внаслідок обстрілів у Боровій та Куп'янську виникли пожежі

Протягом минулї доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вночі обстрілів зазнали с. Борова Ізюмського району та м. Куп'янськ.
У Боровій зруйновано два торговельні заклади, де виникли пожежі на загальній площі 220 кв. м. У Куп'янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 кв. м та легковий автомобіль. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.
Протягом доби з 25 по 26 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2,5 т технічної води.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11972 особи, з них 926 дітей та 278 маломобільних осіб.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.
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