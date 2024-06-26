У Харкові знову закрили один з виходів метро «Університет»

На станції метро «Університет» тимчасово закрито частину пішохідного переходу.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово зачинено вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» у напрямку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.
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