26.06.2024 08:21 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 26 червня

Чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.



Будівля дитсадка у Харкові після обстрілу КАБами

Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зведення по обстрілах 25 червня

м. Харків : Російські війська завдали три авіаудари КАБами. Пошкоджено приміщення недіючого підприємства та дитячого садка;

: Російські війська завдали три авіаудари КАБами. Пошкоджено приміщення недіючого підприємства та дитячого садка; с. Вільшани : Під час ворожого обстрілу пошкоджено три приватні домоволодіння;

: Під час ворожого обстрілу пошкоджено три приватні домоволодіння; с. Одноробівка : Військові рф завдали удару з ЗРК С-300, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння та лінії електропередач (ЛЕП);

: Військові рф завдали удару з ЗРК С-300, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння та лінії електропередач (ЛЕП); м. Люботин : Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватних домоволодіння;

: Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватних домоволодіння; с. Бобрівка : Військові рф завдали три удари керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох цивільних осіб, пошкоджено три приватні домоволодіння;

: Військові рф завдали три удари керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох цивільних осіб, пошкоджено три приватні домоволодіння; м. Куп'янськ : Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “ГРАД“ пошкоджено будинок;

: Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “ГРАД“ пошкоджено будинок; с. Дружелюбівка: Війська рф завдали удару, пошкоджено приватне домоволодіння.

Поліцейські зафіксували нові воєнні злочини, вчинені російськими військами. Слідчі здійснили 13 оглядів місць подій та зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань шість кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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