Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 26 червня

Чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Поліцейські зафіксували нові воєнні злочини, вчинені російськими військами. Слідчі здійснили 13 оглядів місць подій та зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань шість кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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