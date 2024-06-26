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26.06.2024  08:21   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 26 червня

Чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.


Будівля дитсадка у Харкові після обстрілу КАБами
Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зведення по обстрілах 25 червня

  • м. Харків: Російські війська завдали три авіаудари КАБами. Пошкоджено приміщення недіючого підприємства та дитячого садка;
  • с. Вільшани: Під час ворожого обстрілу пошкоджено три приватні домоволодіння;
  • с. Одноробівка: Військові рф завдали удару з ЗРК С-300, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння та лінії електропередач (ЛЕП);
  • м. Люботин: Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватних домоволодіння;
  • с. Бобрівка: Військові рф завдали три удари керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу травмовано чотирьох цивільних осіб, пошкоджено три приватні домоволодіння;
  • м. Куп'янськ: Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “ГРАД“ пошкоджено будинок;
  • с. Дружелюбівка: Війська рф завдали удару, пошкоджено приватне домоволодіння.

Поліцейські зафіксували нові воєнні злочини, вчинені російськими військами. Слідчі здійснили 13 оглядів місць подій та зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань шість кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф роблять чергові спроби поліпшити становище в зоні бойових дій на Харківщині.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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