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26.06.2024  08:06   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 26 червня

Військові рф роблять чергові спроби поліпшити становище в зоні бойових дій на Харківщині.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Ворог атакував в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Тихе. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника.

Куп’янський напрямок

Бойові дії відбувалися в районах Синьківки, Піщаного, Степової Новоселівки, Андріївки та Стельмахівки. Ситуація важка, але Сили оборони ефективно виконують бойові задачі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загарбники штурмують оборонні рубежі українських захисників.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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