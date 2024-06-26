26.06.2024 07:30 Рита Парфенова

26 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.





За оцінками ООН, загальносвітова кількість осіб, які вживають наркотики, нині становить щонайменше 185 млн. людина (тобто. 3% від населення нашої планети, чи близько 12% населення віком від 15 до 30 років). На жаль, наслідки наркозалежності для демографічних показників стають дедалі більш загрозливими з кожним днем. Збільшується частка неповнолітніх та підлітків серед тих, хто споживає наркотики, збільшується і кількість жінок, пристрасних до цієї страшної залежності. Лікарі-наркологи дуже стурбовані проблемою наркоманії, серед їхніх тверджень і те, що якщо 3-4 роки тому середній вік юних наркоманів становив 16-17 років, то сьогодні цей показник знизився до 13-14 років. За статистичними показниками протягом останніх десять-дванадцять років збільшилася сім разів кількість жінок, які вживають наркотичні і психотропні препарати.



До Міжнародного дня боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом у багатьох країнах світу проводяться просвітницькі заходи та акції, спрямовані на поінформування населення, і, насамперед - молоді, про шкоду та наслідки вживання наркотиків та на пропаганду здорового способу життя, щоб ще раз нагадати. людству, якою страшною недугою є наркоманія. Молодіжними та громадськими організаціями під девізом «НІ наркотикам!» проводяться численні спортивні змагання, концерти, акції, флешмоби.



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1997 року, за рекомендацією Економічної та Соціальної Ради, Генеральна Асамблея ООН проголосила 26 червня Міжнародним днем ООН на підтримку жертв тортур. Цей день проводиться з метою викорінення тортур та забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання 1984 року, що набула чинності 26 червня 1987 року.



Катування означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне завдається сильний біль або страждання, фізичне або моральне, щоб отримати від нього або від третьої особи відомості або визнання, покарати його за дію, яка вчинила вона або третя особа або у скоєнні якої вона підозрюється , а також залякати або примусити його або третю особу, або з будь-якої причини, що базується на дискримінації будь-якого характеру.



Кожна Держава-учасниця вживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для запобігання актам тортур на будь-якій території під її юрисдикцією. Ніякі виняткові обставини, якими б вони не були, чи то стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-яке інше надзвичайне становище, не можуть бути виправданням тортур.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.



В народі цей день прозвали Давидом Суничником, тому що в давнину до цього часу достигали суниці. Ягоди не лише смачні, але й дуже корисні. До того ж, лікувальні властивості має листя рослини.



Що не можна робити:

просити грошей в борг, ви не зможете їх повернути;

вінчатися — шлюб буде недовгим;

ображати тварин — в родині з'являться проблеми.

За Юліанським календарем, 26 червня православні вшановують пам’ять мучениці Акіліни Старшої, Біблоської (Фінікійської).



У народі цей день називали Гречаницею, оскільки було прийнято сіяти гречку. Також цього дня варили кашу та пригощали бідних.



Окрім того, 26 червня збирали суницю, яка саме дозрівала.



Цей день радять провести у тиші.



Що не можна робити:

пити молоко, вважалося, що удій цього дня несе більше шкоди, ніж користі;

садити огірки, інакше вони виростуть кривими;

ображати інших та вживати алкоголь.

Також цього дня

1819 – народився Ебнер Даблдей, американський генерал, якому приписували винахід бейсболу. Насправді він не вигадав його, а просто ввів у відому ще з кінця XVIII століття гру правила і перетворив її на спортивне змагання.



1824 – народився Вільям Кельвін, англійський фізик, шкала вимірювань температури, названа на його честь, починається з нуля там, де за Цельсієм – мінус 273 (абсолютний нуль).



1926 – відбулася світова прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка».



1936 – свій перший політ здійснив перший прототип двогвинтової машини Фоккеха Вульфа «Fw-61» – першого у світі абсолютно вдалого вертольота.



1945 – на конференції у Сан-Франциско представниками 50 держав підписано Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН), який набув чинності з 24 жовтня.



1956 – народився Кріс Айзек, американський поп-співак.



1960 – проголошено незалежність Мадагаскару.



1970 – народився Кріс О'Доннелл, американський актор. Робін у фільмі «Бетмен назавжди» та «Бетмен і Робін».



1972 – народився Гару, канадський співак, актор, виконавець ролі Квазімодо в оригінальній версії мюзиклу «Нотр-Дам де Парі».



1979 – народився Райан Теддер, американський композитор та співак, вокаліст поп-рок-гурту OneRepublic.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Борис, Микола, Остап, Пилип, Роман, Христина.



за Юліанським календарем: Андрій, Акуліна, Антоніна, Ганна, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава.