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25.06.2024  19:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині загарбники штурмують оборонні рубежі українських захисників

Про оперативну обстановку по Харківщині на вечір 25 червня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Разом з тим, ворожа авіація завдала два удари шістьма НАРами по Ветеринарному. 
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  • Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРАми. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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