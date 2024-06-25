    
Главная Новини Харкова Суспільство Десятки топонімів змінять назву у Харківській області
25.06.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Десятки топонімів змінять назву у Харківській області

Відповідне рішення прийняте на черговому засіданні робочої групи Харківської ОВА з питань деімпералізації та деколонізації топонімії.

Змінять назву десятки топонімів у Харківській області
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківські області перейменують 36 об’єктів топоніміки: 21 топонімічну назву у Липецькій та 15 у Мереф’янській громаді. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Вислухані та прийняті до уваги всі пропозиції від жителів громад, представників Північно-Східного територіального відділу Українського інституту національної пам’яті. Наукової, краєзнавчої, культурної спільноти й громадськості. Було дуже важливо дізнатися думку кожного, перед остаточним прийняттям рішення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про  перейменування понад півсотні об’єктів топоніміки на Харківщині.
 
 
Тэги:  перейменування, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.05 Суспільство У Харкові перейменували сім вулиць на честь загиблих героїв 29.04 Суспільство Перейменовані сотні харківських вулиць 29.04 Дороги та транспорт У Харкові перейменовані станції метро «Пушкінська» та «Південний вокзал»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 