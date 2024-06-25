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25.06.2024  20:12   Дмитро Колонєй

Харків’янин переміг на Кубку України зі спортивної гімнастики

Харків’янин здобув "золото" на престижних змаганнях у Кропивницькому.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Кубок України зі спортивної гімнастики відбувся з 20 по 25 червня 2024 року в Кропивницькому.
 
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Участь у них взяли 22 гімнаста та 31 гімнастка з усієї країни. Єдиний представник Харківщини на цих змаганнях Владислав Грико виборов 3 золоті та 1 бронзову нагороди.
 
Він став переможцем Кубка в багатоборстві, а також здобув золоті медалі у вправах на коні та паралельних брусах.
 
Крім того, на рахунку Владислава бронзова медаль у вільних вправах.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, гімнастика
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