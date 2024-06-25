25.06.2024 22:26
Харківські комунальники отримали спецтехніку від партнерів (фото)
Комунальні підприємства Харкова 25 червня отримали 16 одиниць спеціальної техніки
Дев’ять сміттєвозів та сім причепів отримали КП «Шляхрембуд» і КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», повідомляє РЕДПОСТ
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Гуманітарну допомогу передали нідерландські партнери «RENEWI NEDERLAND B. V.» та «BAS WORD» за сприяння керівника ТОВ «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Олега Кіяшка.
Як зазначив заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, транспорт почнуть використовувати в роботі вже найближчим часом.
«Ця техніка буде використовуватися і для поточних потреб, тобто вивезення сміття, і для розчищення завалів на місцях обстрілів. У нас постійно накопичується велика кількість бетону, скла і цегли на місцях «прильотів». Тому вже буквально завтра ця техніка поїде виконувати свої завдання», - зазначив Дмитро Липовий.
Директор з транспорту ТОВ «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Ілля Калугін повідомив, що це вже друга партія транспорту, яка передається в Харків. Першу торік отримали представники ДСНС.
«Керівник нашої компанії - харківʼянин. Йому не байдуже це місто і його люди. В цілому ж проєкт став можливим завдяки кооперації двох голландських компаній з нашою, українською. Впевнений, що ця техніка стане у нагоді Харкову», - зазначив Ілля Калугін.
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