26.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 11 - 13°, вдень 23 - 25°.

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Народні прикмети

спекотно — ще 40 днів триватиме посуха;

вродило багато суниць — до суворої зими;

погода стоїть гарна — ще сім тижнів поспіль така буде;

дощить — аж до осені літо буде мокрим.