Прогноз погоди у Харкові на 26 червня

Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 11 - 13°, вдень 23 - 25°.
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Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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