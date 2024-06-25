25.06.2024 18:23

Харківських митців запрошують до участі в конкурсі на здобуття премії

Премію імені Максима Рильського можуть отримати письменники і поети Харківщини.

Як поідомляє РЕДПОСТ , Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2024 рік.

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Премія присуджується щороку письменникам і поетам у двох номінаціях:

за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів;

за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами

народів світу.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення на здобуття Премії.

Заявка на участь у конкурсі подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2024 року разом із супровідним листом та іншими документами.