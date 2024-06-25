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25.06.2024  18:23   

Харківських митців запрошують до участі в конкурсі на здобуття премії

Премію імені Максима Рильського можуть отримати письменники і поети Харківщини.

Почався прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України за 2024 рік
Як поідомляє РЕДПОСТ, Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2024 рік.
 
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Премія присуджується щороку письменникам і поетам у двох номінаціях:
 
  • за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів;
  • за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами
  • народів світу.
 
На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення на здобуття Премії.
 
Заявка на участь у конкурсі подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2024 року разом із супровідним листом та іншими документами.
 
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