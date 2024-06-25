Міністр оборони України змінив думку й вже проти подовження терміну оновлення даних

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Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні найкращий день для реалізації планів та підбиття проміжних підсумків. Тим, хто вже завзято працював над своєю метою, варто оцінити досягнуте і подумати, чи правильно вони йдуть.

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.