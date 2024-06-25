    
Главная Новини Харкова Армія Міністр оборони України змінив думку й вже проти подовження терміну оновлення даних
25.06.2024  17:49   Дмитро Колонєй

Міністр оборони України змінив думку й вже проти подовження терміну оновлення даних

Очільник відомства відізвав раніше наданий документ.


Міністр оборони України змінив думку й вже проти подовження терміну оновлення даних
Як повідмоляє РЕДПОСТ, Міноборони вже не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою залишається 16/07.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Попередній лист МО від 24/06/2024 міністр просить залишити без розгляду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міністр оборони України Умєров подав звернення про подовження терміну оновлення даних чоловіками.  
Тэги:  мобілізація, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Армія Міноборони хоче збільшити термін оновлення даних для військовозобов’язаних 18.06 Армія У застосунку Резерв+ з’явився QR-код 07.06 Влада 90% рятувальників та поліцейських заброньовано, – міністр МВД
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 