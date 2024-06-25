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25.06.2024  17:18   Дмитро Колонєй

Закритий вранці вихід харківського метро вже знову відкритий

Відчинено для користування пасажирів харківского метро вихід станції на найбільшій площі міста.


Закритий вранці вихід харківського метро вже знову відкритий

Як повідомляє РЕДПОСТ, вихід №5 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) відчинено для користування пасажирів.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що цей вихід закрит для користування.

Тэги:  метро, харків
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