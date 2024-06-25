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25.06.2024  17:03   

На Харківщині судитимуть старого та чоловіка за любов до дитячої порнографії

Слідчі оглосили підозру мешканцям Харківщини.

Судитимуть старого та чоловіка за любов до дитячої порнографії
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці виявили, що 75-річний та 53-річний чоловіки  завантажили 1600 Гб порно-файлів, що містять дитячу порнографію.
 
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Під час вісьми обшуків у чоловіків знайдені заборонені файли, вилучена комп’ютерна техніка. Їм оголошено підозру  в одержанні доступу до дитячої порнографії, її придбання, та зберігання. Обвинувальні акти направлено до суду. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про засудження чоловіка. який виготовляв дитячу порнографію та ґвалтував 11-річну сестру.

 

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