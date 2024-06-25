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25.06.2024  16:31   

Міноборони хоче збільшити термін оновлення даних для військовозобов’язаних

Стало відомо, яка нова дата може стати дедлайном.


Міноборони хоче збільшити термін оновлення даних для військовозобов’язаних
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Міноборони підтримує збільшення з 60 до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язаних - до 14 жовтня 2024 року. 
 
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Є відповідний документ, підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за новим Законом про мобілізацію військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК до 18 липня. Після чого до тих, хто цього не зробив можуть застосовуватися штрафні санкції.
Тэги:  мобілізація, агрессия россии
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