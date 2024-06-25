25.06.2024 16:00

СБУ викрила аграрія, який співпрацював з окупантами на Харківщині, а потім втік

На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ викрила 40-річного мешканеця Куп'янська, який до повномасштабного вторгнення працював у місцевому підрозділі однієї з найбільших всеукраїнських аграрних компаній, а після захоплення російськими військами міста, співпрацював з ними:

погодився обійняти фейкову посаду «и.о. начальника отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Военно-гражданской администрации Харьковской области», яка розміщувалась в окупованому Куп'янську;

допомагав російським загарбникам розкрадати українські зернові, які зберігалися на місцевих елеваторах, та вивозити їх до країни-агресора.

керував роботою захоплених сільськогосподарських підприємств на окупованій території;

погоджував звіти про результати їхньої діяльності;

агітував місцевих фермерів перереєстровувати свій бізнес за російським законодавством та сплачувати «данину» до бюджету окупантів;

розподіляв протиправні обов'язки між співробітниками відділу,

організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим у валюті держави-агресора;

виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.

Напередодні контрнаступу 2022 року колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ознаками ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності.