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25.06.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили мотоцикл, що перебував в міжнародному розшуку

Під час патрулювання Шевченківського району міста патрульні зупинили водія мотоцикла Yamaha для перевірки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Перевіривши по наявним базам даних, патрульні встановили, що мотоцикл знаходиться у розшуку. Крім того, мотоцикл також перебуває у міжнародному розшуку за базами Інтерполу.
 
На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 25 червня.
 
Тэги:  події, харків
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