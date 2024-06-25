Сумоїсти Харківщини стали найсильнішими у Європі

Спортсмени Харківшини завоювали низку нагород на чемпіонаті континенту.
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Сьогодні найкращий день для реалізації планів та підбиття проміжних підсумків. Тим, хто вже завзято працював над своєю метою, варто оцінити досягнуте і подумати, чи правильно вони йдуть.
Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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