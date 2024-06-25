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25.06.2024  15:27   

Сумоїсти Харківщини стали найсильнішими у Європі

Спортсмени Харківшини завоювали низку нагород на чемпіонаті континенту.

Стали найсильнішими у Європі сумоїсти Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини вибороли медалі чемпіонату Європи з сумо серед юнаків та юніорів у польському місті Квідзин з 21 по 23 червня 2024 де зібралися 250 учасників з 13 країн.
 
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Збірна України посіла перше загальнокомандне місце серед юнаків та третє серед юніорів.
 
Вагомий внесок у загальний успіх зробили харківські сумоїсти, які здобули 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.
 
  • Серед юнаків чемпіоном Європи в ваговій категорії понад 85 кг став Всеволод Козирєв. Також на його рахунку були дві срібні медалі – в абсолютній ваговій категорії та в командних змаганнях.
  • Бронзовим призером серед юнаків став Роман Коршак (вагова категорія до 75 кг).
  • У змаганнях серед юніорів Алевтина Ляшенко здобула золоту медаль у вазі до 50 кг, а Богдан Тімій став бронзовим призером у ваговій категорії до 90 кг.
 
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський автогонщик виборов срібло чемпіонату України.

 

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