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25.06.2024  15:00   

19 людей, які отримали поранення через обстріли Харкова, перебувають у лікарнях

Троє дорослих, котрі були пораненні перебувають у вкрай важкому стані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Наразі в лікарнях міста перебуває 19 людей, які зазнали поранень внаслідок обстрілів 22 та 23 червня, в тому числі – дві дівчинки 12 й 13 років, їх стан середній.
 
Ще троє дорослих перебувають у вкрай важкому стані.
 
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Нагадаємо, що 22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову. Російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. строїтель бєлгородської області рф.
 
Також 23 червня 2024 року близько 15:00 війська РФ знову завдали авіаційні удари по Харкову.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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