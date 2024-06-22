22.06.2024 17:50

Удари були завдані з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф: прокуратура про обстріл Харкова

22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову. Російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. строїтель бєлгородської області рф.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.

Зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі м. Харкова.

Зафіксовано одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста.

Станом на зараз відомо про двох загиблих. Ще 23 людини отримали поранення, серед них дві дівчинки 12 та 13 років.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.