Удари були завдані з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф: прокуратура про обстріл Харкова

22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову. Російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. строїтель бєлгородської області рф.
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