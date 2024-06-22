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22.06.2024  18:00   Віталій Хінєвіч

37 людей поранено через обстріл Харкова

Серед поранених на проспекті Гагаріна - дві неповнолітні дівчинки. 12 та 13 років. Одна дівчинка у важкому стані.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Ще двоє людей загинули на місці після удару російського КАБу. Чоловік йшов повз будинок та опинився в епіцентрі вибуху. Жінка була на тролейбусній зупинці і також не вижила.
 
Загалом внаслідок обстрілу поблизу автовокзалу поранено 37 людей. Троє з них у важкому стані з відкритими переломами. Кількість жертв може збільшуватися - зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка.
 
Керованими авіабомбами Харків сьогодні накривали тричі. Друга атака була на одне з підприємств - там загинув охоронець та  четверо поранених.
 
Третє влучання - по екопарку на околиці міста, там обійшлося без жертв та постраждалих»,- повідомив Сергій Болвінов.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову. Російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. строїтель бєлгородської області рф.

Тэги:  агрессия россии, харків
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