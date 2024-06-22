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22.06.2024  18:50   Віталій Хінєвіч

Маємо дуже серйозні руйнації: Ігор Терехов про обстріл Харкова

Російський агресор сьогодні, 22 червня, обстріляв різні райони Харкова чотирма керованими авіабомбами, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, внаслідок цих атак загинуло троє людей.
 
«Одне з влучань сталося біля житлового будинку. Маємо дуже серйозні руйнації. На місці тривають рятувальні роботи, бо під завалами ще можуть бути люди. Тут знаходиться одна з основних автомагістралей міста, поруч розташований автовокзал, який також зазнав пошкоджень. Тут завжди дуже багато людей. Серед загиблих - жінка, яка виходила з тролейбусу на зупинці», - розповів мер. 
 
Ігор Терехов зазначив, що після проведення рятувальних робіт необхідно обвалити два поверхи, а також повністю замінити зруйновану покрівлю. Житло в гуртожитках нададуть усім людям, які цього потребують.
 
Крім того, ще три керовані авіабомби влучили по виробничому підприємству в іншому районі Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову. Російська армія вдарила по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. строїтель бєлгородської області рф.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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