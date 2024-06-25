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25.06.2024  14:35   Віталій Хінєвіч

Комунальники усувають наслідки негоди (фото)

Працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, яка промайнула нещодавно.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час буревію впали дерева у Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах. Обійшлося без постраждалих.
 
Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові об'єкти водовідведення готують до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Тэги:  жкг, харків
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