25.06.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові об'єкти водовідведення готують до експлуатації в осінньо-зимовий період

Бригади комплексу «Харківводовідведення» під час заходів щодо підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період замінили 363 метри каналізаційних трубопроводів та планово-попереджувальним оглядом охопили понад 136.5 км мереж у всіх районах міста, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, незважаючи на ворожу агресію та обстріли, що почастішали, працівники комплексу продовжують виконувати всі системні процедури з підтримки об'єктів водовідведення в належному стані.

«Прочищення колекторів, яке ведемо щодня та за будь-якої погоди, є важливою частиною у забезпеченні безперебійної роботи комунікацій стоків. Залежно від умов та потреб застосовуємо гідродинамічний та механічний способи прочищення. Вже упорядкували понад 61 км колекторів. Зокрема, сьогодні відпрацьовуємо магістралі вулицями – Клочківською, Северина Потоцького, Нестерова та Академіка Павлова. Після ревізійних перевірок об'єктів капітально відновили 133 оглядові колодязі із заміною люків, плит перекриття та обладнання.

Також тримаємо на контролі та продовжуємо перекладати технічно зношені каналізаційні трубопроводи. Незважаючи на складності воєнного часу, і, як наслідок, значний брак працівників, районні бригади експлуатаційних ділянок продовжують виконувати перекладку технічно зношених колекторів. Тільки цього року вже оновили 363 метри мереж, триває відновлення колектору на Новобаварському проспекті. Головною проблемою, на даний момент залишається дефіцит кадрів, на комплексі потрібні робітники всіх спеціальностей, майстри та профільні інженери», - зазначив Ігор Плотніков.

За його словами, традиційно своєчасно реагуємо на всі заявки від харків'ян, щодня відпрацьовуємо понад 70 звернень.

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