У кількох районах Харкова відновили газопостачання після ворожих обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», на вихідних російська армія завдала ударів по місту, пошкодивши цивільну та газову інфраструктуру.

В Основ'янському районі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» змогли повернути газопостачання до більш ніж 40 осель у постраждалому будинку.

У Холодногірському районі відновлено подачу газу до кількох приватних будинків.

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