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25.06.2024  11:04   Рита Парфенова

У кількох районах Харкова відновили газопостачання після ворожих обстрілів

Команди «Газмережі» працюють на місцях обстрілів, обстежуючи газові системи та проводячи ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках.

Харківська філія «Газмережі»

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», на вихідних російська армія завдала ударів по місту, пошкодивши цивільну та газову інфраструктуру.

В Основ'янському районі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» змогли повернути газопостачання до більш ніж 40 осель у постраждалому будинку.

У Холодногірському районі відновлено подачу газу до кількох приватних будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у будинку, який постраждав від ворожого обстрілу по проспекту Гагаріна в Слобідському районі Харкова, оперативно відновили водопостачання.
Тэги:  газ, харків
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