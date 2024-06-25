25.06.2024 10:40 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, куди вцілили ворожі бомби

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 25 червня пошкоджені багатоквартирні будинки



Фото ілюстративне

Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Мер Харкова у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці про авіаобстріл Харкова близько 10 години ранку 25 червня.

«Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки», – написав він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 24 червня Харків та передмістя перебували під ударами ворожої авіації.