Ігор Терехов розповів, куди вцілили ворожі бомби

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 25 червня пошкоджені багатоквартирні будинки
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Мер Харкова у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці про авіаобстріл Харкова близько 10 години ранку 25 червня.
«Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки», – написав він.
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