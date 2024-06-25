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25.06.2024  10:06   Рита Парфенова

У Харкові прильоти, – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував про обстріл Харкова:

"У Харкові прильоти. Будьте обережні», – написав він на свойї сторінці в телеграмі.

Населення просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Про місця влучань, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 24 червня Харків та передмістя перебували під ударами ворожої авіації.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии, ігор терехов
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